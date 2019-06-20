2019/06/20 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز شبعة استخبارات ومكافحة ارهاب الضلوعية وبالتعاون مع شرطة قضاء الضلوعية القبض على تسعة 9 مطلوبين وفق المادة أربعة ارهاب فجر اليوم الخميس في الضلوعية. وذكر العقيد جاسم العبيدي مديراعلام قيادة شرطة صلاح الدين لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى ،أن “شعبة استخبارات ومكافحة ارهاب الضلوعية عثرت في نفس السياق على مواد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 9 ارهابيين في الضلوعية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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