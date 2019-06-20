2019/06/20 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، عن مباشرته باطلاق المنصة الإلكترونية للتداولات المالية بين المصارف العاملة في العراق.

وقال البنك في بيان له تلقت السومرية نيوز نسخة منه انه باشر باجراءاتِ إطلاقِ المنصَّةِ الإلكترونية للتداولات المالية بين المصارفِ العاملةِ في العراق( Interbank Market (FX, Money Market"، مبينا ان المنصة تؤسس إلى سوقٍ ماليةٍ إلكترونيةٍ منظَّمةٍ تفتح وتسهّل الطريق أمامَ الاستثمارِ الأجنبي في العراق".

واضاف البنك ان "المنصَّةُ تهدف إلى زيادةِ التعاونِ بينَ المصارفِ وزيادةِ قدرتها على تنويعِ الخدماتِ الماليةِ لعملائها واستقطابِ العملياتِ التجاريةِ والماليةِ المتوافرةِ في السوق".ولفت البنك انه "في إطارِ هذهِ الإجراءات قامَ البنك ُالمركزيُ برعايةِ ورشةِ عملٍ فنيةِ بين إحدى الشركات العالميةِ الرائدةِ في مجالات الحلولِ الماليةِ وبين عددٍ من المصارف ِالعاملةِ في العراق بمساندةِ رابطةِ المصارفِ العراقيةِ الخاصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يطلق المنصة الإلكترونية للتداولات المالية بين المصارف العاملة في العراق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يطلق المنصة الإلكترونية للتداولات المالية بين المصارف العاملة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).