رسالة نارية من ياسمين عبد العزيز للرجال.. ماذا قالت؟

2019/06/20 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على “إنستغرام” صورة كتابية وجهت فيها رسالة إلى كل رجل قد يعتقد أنه أقوى أو أهم من المرأة.

وقالت فيها: “لم تخلق المرأة ليكسرها رجل بل خلقت امرأة لتنجب رجل، فلا تكابر برجولتك على النساء فالتي علمتك الرجولة امرأة”.

ووجدت ياسمين تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعات لها، إذ علق على الصورة عدد كبير من السيدات والفتيات يطالبن بتطبيق القانون على كل رجل يضطهد امرأة.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في رمضان 2019 بمسلسل “لآخر نفس” شاركها فيها فتحي عبد الوهاب وأحمد صلاح حسني وأحمد العوضي وإيهاب فهمي، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، والمخرج حسام علي.

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