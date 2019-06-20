محافظ بغداد:نتعهد بمنح عوائل مجزرة سبايكر كامل حقوقهم المعنوية والمادية

2019/06/20 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم محافظ بغداد فلاح الجزائري، الخميس، شكره للجنة تخليد مجزرة سبايكر لجهودها الوطنية في تخليد ذكرى الشهداء، مؤكدا “نجدد العهد امام الله والشعب” لمنح عوائل مجزرة سبايكر كامل حقوقهم المعنوية والمادية.وقال الجزائري في كلمة خلال الحفل التأبيني الخامس لمجزرة تكريت الذي نظمته لجنة تخليد شهداء المجزرة اننا “نحيي هذا الذكرى في وقت يعيش عراقنا

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