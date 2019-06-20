2019/06/20 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف صاروخ اطلقته جماعة انصار الله الحوثي محطة للمياه جنوب السعودية.وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي: “سقط مقذوف معاد حوثي بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق، ولم تنتج عنه أي أضرار بشرية”.وأضاف: “الجهات العسكرية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم في الوقت الذي أعلنت فيه الجماعة المدعومة من إيران […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صاروخ حوثي يستهدف محطة للمياه جنوب السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صاروخ حوثي يستهدف محطة للمياه جنوب السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).