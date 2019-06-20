بهذه المنظومة المتطورة اسقطت ايران ملك التجسس الامريكي

2019/06/20 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت قناة العالم في خبر تابعه موقع "الغدير"، انه" تم اسقاط الطائرة بنيران المنظومة الصاروخية "3 خرداد" في منطقة قبالة جبل "مبارك" بمحافظة هرمزكان جنوب ايران اثر اختراقها الاجواء الايرانية".وذكرت القناة عن مصادر مقربة من الحرس الثوري، إن" منظومة "سوم خرداد" المحلية الصنع هي من اسقطت هذه الطائرة الأمريكية المتطورة في وقت باكر لهذا اليوم".وتعتبر منظومة "سوم خرداد" هي منظومة محلية الصنع للدفاع الجوي التي تمت ازاحة الستار عنها لأول مرة في زيارة قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي الى معرض لإنتاجات القوة الجوية - فضاء لحرس الثورة الإسلامية عام 2014.انتهى..م.م

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