النفط يحقق ارتفاعا ملحوظا وسط تراجع مخزونات برنت

2019/06/20 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حققت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعا قرابة اثنين بالمئة، وسط تراجع مخزونات الخام الأمريكية ، وفي الوقت الذي اتفقت فيه أوبك ومنتجون آخرون بشكل نهائي على موعد اجتماع لمناقشة تخفيضات الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.63 دولار أو 2.64 بالمئة إلى 63.45 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.57 أو 2.91 بالمئة إلى 55.53 دولارا للبرميل.وبعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في نحو عامين، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية 3.1 ملا يين ميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.واتفق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على الاجتماع في أول تموز، على أن يعقب ذلك اجتماعا مع الحلفاء غير الأعضاء في المنظمة في الثاني من الشهر ذاته، بعد أسابيع من الجدل بشأن المواعيد.انتهى..م.م

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