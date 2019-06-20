لجنة تخليد مجزرة سبايكر تدعو المسؤولين الى تحمل مسؤوليتهم تجاه الشهداء وعوائلهم

2019/06/20 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة تخليد مجزرة تكريت (سبايكر)، الخميس، المسؤولين والمعنيين بملف الشهداء الى تحمل مسؤوليتهم تجاه الشهداء وعوائلهم، فيما اكدت انها عثرت على رفات 1250 شهيدا من اصل 1972 شهيدا.وقال رئيس اللجنة معين الكاظمي في كلمة خلال الحفل التأبيني الذي نظمته اللجنة في بغداد ان “لجنة تخليد مجزرة تكريت (سبايكر) استطاعت منذ البحث عن رفات

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