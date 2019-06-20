2019/06/20 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس فقدت النجمة العالمية أديل الكثير من وزنها بعد طلاقها من زوجها سايمون كونيكي.وهو ما ظهر في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” ضمن سلسلة صور وفيديوهات عرضتها حلال جولة فرقة “Spice Girls” في لندن.حيث التقت أعضاء الفريق والتقطت الصور معهم وكان ملفتاً لون شعرها الأشقر بتسريحته الراقية،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أديل تفقد وزنها بعد الطلاق وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أديل تفقد وزنها بعد الطلاق) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أديل تفقد وزنها بعد الطلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).