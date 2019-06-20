الدولار يتجه لأكبر انخفاض على مدى يومين

2019/06/20 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع الدولار يوم الخميس ويتجه صوب أكبر انخفاض على مدى يومين منذ بداية العام الحالي بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى استعداده لخفض سعر الفائدة في الشهر المقبل.

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