صحيفة كويتية: الأمير الطرف الأكثر تفهما لوضع العراق في الصراع الأميركي الإيراني

2019/06/20 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت صحيفة كويتية نقلا عن مصدر مقرب من الحكومة العراقية ،الخميس، أن أمير الكويت صباح الأحمد الصباح هو الطرف الأكثر تفهما لوضع العراق في الصراع الأميركي الإيراني، مشيرة إلى أن المباحثات العراقية الكويتية اتسمت بجو نادر من التفهم.ونقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن المصدر قوله، إن “مباحثات الأمير مع […]

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