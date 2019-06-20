2019/06/20 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cywrDvIWXUU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اطفال بابل يطلقون استغاثات عاجلة بعد ازدياد حالات الغرق في نهر الفرات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اطفال بابل يطلقون استغاثات عاجلة بعد ازدياد حالات الغرق في نهر الفرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).