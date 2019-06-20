“بالوثيقة”.. محافظ الديوانية يواجه يوماً عصيباً خلال الشهر الجاري

2019/06/20 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية: يس عراق حدد رئيس مجلس محافظة الديوانية “جبير الجبوري” و ١٥ عضوًا موعد السابع والعشرين من الشهر الجاري، لإستجواب محافظ الديوانية “سامي الحسناوي”.

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