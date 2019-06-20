النجيفي يتهم الوقف الشيعي بتجاوزات مقصودة لإثارة الفتن

2019/06/20 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

اتهم محافظ نينوى الاسبق اثيل النجيفي، الوقف الشيعي بتجاوزات مقصودة في الموصل لإثارة الفتن.

وذكر النجيفي في تغريدة على “تويتر” تابعه “النور نيوز” ان “تجاوزات الوقف الشيعي في مدينة الموصل مقصودة لاثارة الفتن”.





وأضاف، “على المحافظ ان يطالب الجهة المدعية بإبراز الحجة الوقفية التي تثبت مذهب الواقف وشروطه ويحسم الخلاف بأسرع وقت”.





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