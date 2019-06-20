القبض على متهمين بحوزتهما مادة مخدرة جنوبي بغداد

2019/06/20 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على متهمين بحوزتهما مادة الكرستال المخدرة جنوبي بغداد.





وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الفوج الثالث اللواء السادس الفرقة الثانية الشرطة الاتحادية ألقى القبض على متهمين اثنين وبالجرم المشهود في منطقة حي الجهاد وبحوزتهم مادة مخدرة نوع الكرستال تقدر بكمية كيلو غرام”.

وأشار الى “تسليم المتهمين للجهات المختصة أصولياً”.

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