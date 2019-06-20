وزير التعليم السهيل:معالجة حالات الطلبة قبل الشروع بتطبيق نظام المقررات

2019/06/20 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل قرارات لمعالجة حالات الطلبة بشكل جذري قبل الشروع بتطبيق نظام المقررات للسنة الدراسية المقبلة 2019/2020.وتضمنت القرارات التي أصدرها وزير التعليم العالي اعتماد المعالجات التالية: لمجالس الكليات منح الطلبة (5) خمس درجات كحد اعلى بشكل مطلق توزع على مواد الدورين الأول والثاني او احدهما وتتم المعالجة دون

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