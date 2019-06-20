2019/06/20 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كالامارد ترد على اتهام السعودية بتناقض معلومات تقريرها عن مقتل خاشقجي

اكدت أغنس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات

التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، إن التسجيلات التي استمعت لها

بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده في إسطنبول،

مطلع تشرين الأول، لا تشير إلى وقوع حادث.وأوضحت كالامار في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" بالعربية إنها تمكنت من

الاستماع إلى نحو 45 دقيقة من التسجيل، وليس أكملها لعملية إعدام

خاشقجي.وتابعت أن "ما تظهره 7 — 10 دقائق من التسجيلات هو أولا ازدياد الخوف

الذي مر به خاشقجي من لحظة دخوله والبدء باستيعاب أن هناك أمرا سيئا

سيحدث وحتى النهاية، وثانيا هو حقيقة أنه لم يكن هناك محاولة من

الأشخاص في الغرفة أو أي أمر يظهر أن الحادث عرضي، في الوقت الذي تقول

فيه السلطات السعودية إن ما حصل هو حادث، فلا شيء في التسجيل يظهر أن

ما وقع كان حادثا، على حد قولها.وردا على تغريدات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير،

والتي وصف فيها التقرير بأنه "متناقض" ولا يحتوي على أدلة، قالت

كالامار: "لم يقدم (الجبير) أي تفاصيل وهذا بيان عام جدا، والدولة من

البداية أنكرت أن القتل كان قتلا نفذته الدولة، ومن المؤسف أن

السعودية لا تريد تحمل مسؤوليتها كدولة وتحمل المسؤولية لـ11

شخصا".وأضافت: "أعتقد أن من المهم التأكيد على حقيقة أن قتل السيد خاشقجي

كان قتل دولة وأن القتل وظروف القتل تعني وقوع عدد آخر من الخروقات

بما فيها خرق القوانين الدولية تتحمل الدولة السعودية مسؤوليتها، وهذه

نقطة مهمة أريد إيضاحها".وتابعت قائلة: "المسألة الثانية، من أمر بالقتل، هي مهمة بالطبع، وهذا

أمر لا أستطيع الإجابة عنه وهو ليس هدفا تحقيقيا، المهم هو أنه وفيما

يتعلق بمسؤولية مسؤولين رفيعين فهناك نطاق واسع للمسؤوليات تحمل معها

مسؤولية تجريمية ومن أمر بالقتل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة،

وهناك أسئلة حول من علم باحتمال القتل ولكنه فشل باتخاذ إجراءات ومن

كان يعلم بمخاطر التصعيد ولكنه فشل في اتخاذ إجراءات تحول دون ذلك

فيما يتعلق بحماية السيد خاشقجي وغيره".

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