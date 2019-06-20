أمنية بغداد: الهجمات الصاروخية تم تنفيذها من مناطق بعيدة عن كاميرات المراقبة

2019/06/20 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد، الخميس، ان الهجمات الصاروخية التي شهدتها العاصمة في الفترة الاخيرة تم تنفيذها من مناطق بعيدة عن كاميرات المراقبة، موضحة ان الموضوع يحتاج الى تحركات امنية وجهد استخباري كبير للسيطرة على هذا الملف.وقال عضو اللجنة سعد المطلبي في تصريح صحفي، ان “محافظة بغداد لديها خطة لنشر كاميرات المراقبة …

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