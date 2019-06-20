قرار قضائي يدين بريطانيا لتصديرها السلاح الى السعودية

2019/06/20 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قضت محكمة بريطانية، الخميس، بأن الحكومة تصرفت على نحو غير قانوني عند السماح بتصدير أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في الصراع الدائر باليمن.وفقا لوكالة “رويترز” قال القاضي عند إعلان الحكم ”خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم“.وأضاف أن الحكومة […]

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