2019/06/20 | 13:55

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ارتفاع انتاج الدجاج الحي وبيض المادة لعام 2018

بغداد/...اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الخميس، عن ارتفاع كمية انتاج دجاج اللحم" الحي" وبيض المائدة لعام 2018، مبينة ان الاحصائية لم تشمل الانتاج في اقليم كردستان.

وقال الجهاز في احصائية له، إنه "قدر مجموع انتاج العراق من دجاج اللحم الحي 109.4 طن لسنة 2018 بارتفاع قدرت نسبته 13.8% عن انتاج العام الماضي لسنة 2017 حيث كان 96.1 طن".

واضاف ان "انتاج العراق من بيض المائدة ارتفع هو الاخر خلال عام 2018 حيث قدر الانتاج بـ 855.2 مليون بيضة بارتفاع بلغ نسبته 17.2% عن انتاج العام الماضي لسنة 2017 حيث كان 729.9 مليون بيضة".

واشار الجهاز الى ان "الاحصائية لم تشمل انتاج الدجاج والبيض في اقليم كردستان".انتهى 1

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