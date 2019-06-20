2019/06/20 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آلام الرقبة هي الشعور بعدم الارتياح في أحد الأجزاء المكونة للرقبة، مثل: الأعصاب، والعضلات، والمفاصل، والعظام، والأقراص بينها.وتُعتبر آلام الرقبة من الحالات الشائعة، وتُسببها العديد من الأمراض أو الاضطرابات الصحية.كما تختلف أنواع هذه الآلام، حيث تُوصف بعضها بالخدران، أو الآلام المفاجئة، أو تلك التي تزداد عند تحريك الرقبة.وتترافق عادةً آلام الرقبة بأخرى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 10 أساليب للتخلص من آلام الرقبة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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