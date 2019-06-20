العراق يمنع 16 مادة زراعية ويخصص 200 الف شتلة لمكافحة التصحر

2019/06/20 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد وزير الزراعة صالح الحسني بان الوزارة قد وضعت خططا استراتيجية مهمة للنهوض بالقطاع الزراعي اثمرت عن زيادة كبيرة بالمساحات المزروعة بالحنطة والشعير ومنع 16 مادة زراعية لوفرتها في الاسواق المحلية.

ولفت الحسني في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "الوزارة سترفد المحافظات بعدد كبير من الشتلات المقاومة للظروف الجوية ولتعمل كمصدات رياح تصل الى 200 ألف شتلة بغية مكافحة التصحر وايقاف زحف الرمال تجاه الاراضي الزراعية والسكنية وايجاد بيئة سليمة لممارسة الحياة الطبيعية بعيدا عن العواصف الغبارية بواسطة مبادرة تمكين المدعومة من البنك المركزي العراقي ، فضلا عن اتباع اساليب جديدة لمكافحة التصحر من خلال زراعة المناطق النائية بمحاصيل الاعلاف وبذور الرتب العليا المهمة حيث تتحقق الفائدة من عدة اتجاهات من خلال تثبيت الترب واستثمارها زراعيا ورفع كفاءتها الانتاجية، كما سيتم تشجير مداخل المحافظات والجامعات والمدارس".كما طالب الحسني "وسائل الاعلام تسليط الضوء على الجوانب المشرقة الكثيرة التي تقوم بها الوزارة لتوفير المنتجات المحلية في الاسواق كون الوزارة تشهد انتقاله نوعية في العمل الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وقامت بتسويق كميات مضاعفة من الحبوب الى سايلوات وزارة التجارة لرفد البطاقة التموينية بمادة الطحين، فضلا عن الاساليب والطرق العلمية في انتاج بيض المائدة والاسماك ومساعدة وارشاد المربين الى طرق التربية والصحيحة وايصال العلاجات البيطرية لمكافحة الامراض الوبائية".انتهى

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