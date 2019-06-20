الحج: الأحد المقبل موعد بدء استحصال التأشيرة من السفارة السعودية في بغداد

2019/06/20 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة، خالد العطية، موعد بدء استحصال تأشيرة الحج من السفارة السعودية في بغداد لموسم حج هذا العام.

وقال العطية في كلمته خلال مؤتمر مساعدي متعهدي حجاج موسم الحج لعام 2019، اليوم، ان "الهيئة ستبدأ باستحصال تأشيرة الحج من السفارة السعودية في بغداد لموسم الحج اعتبارا من يوم الأحد المقبل".وأضاف ان "اتخاذ الهيئة خطوة اختيار مساعد متعهد ضمن قوافل الحجاج قامت بها لأجل توفير افضل خدمة ممكنة لحجاج بيت الله الحرام من شأنها ان تيسر لهم سبيل أداء مناسكهم وشعائرهم على الوجه المطلوب".وأشار العطية إلى ان "الهيئة في هذا العام تحتاج إلى جهود مضاعفة لخدمة الحجاج خاصة انه في هذا العام توجد نسبة كبيرة من اكبر العراقيين سنا وفقا لضوابط التقديم للحج التي اعتمدتها الهيئة وحققت بها أمانيهم لحج بيت الله الحرام من خلال إعطائهم النسبة الأكبر في قرعة الحج الإلكترونية".انتهى

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