مفتشية الداخلية: 12 ضابطاً ومنتسباً يتقاضون 760 مليون ديناراً رواتب مزدوجة في الديوانية

2019/06/20 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكتشفت لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الخميس، استلام 12 ضابطاً ومنتسباً منسوبين لمديرية شرطة الديوانية لرواتب مزدوجة من وزارة الداخلية وهيأة التقاعد خلافا للضوابط والتعليمات بلغ مجموعها أكثر من 760 مليون دينار.وذكر بيان للمفتشية تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “المفتش العام جمال الأسدي وجه مكاتبه في بغداد والمحافظات ولجانه التدقيقية […]

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