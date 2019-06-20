ميسي: تعادلنا أمام باراجواي بسبب الفوضى وسنقاتل للفوز على قطر

2019/06/20 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني عن السقوط التاني على التوالي للتانجو، بعد التعادل مع باراجواي والخسارة في اللقاء الأول أمام كولومبيا ببطولة كوبا أمريكا.

ليونيل استطاع ان ينقذ التانجو بهدف من ركلة جزاء يتعادل من خلاله لمنتخب بلاده، ليكون مطالب بالفوز في اللقاء الأخير على قطر من أجل التأهل للدور الثاني.

وصرح ليونيل بعد المباراة: “في بداية المباراة ظهرنا بشكل جيد، ولكن هدف باراجواي جاء بعد فوضى من فريقنا، لكننا دخلنا الشوط الثاني ونحن عازمين على التسجيل، وهو ما قادنا للتعادل”.

وأكد في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني: “كنا نعلم مدى صعوبة اللقاء وفي النهاية خسرنا نقطتين، ولكن الآن أمامنا فرصة للتأهل إلى الدور الثاني”.

واختتم: “يجب أن نخرج بإيجابيات مما حدث، ونستعيد ثقتنا قبل مباراة قطر، من أجل التحسن وأظهار أفضل ما نملك ونقاتل على الفوز”.

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