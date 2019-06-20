2019/06/20 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

علقت المحققة الأممية ​اغنيس كالامارد​ على تقريرها في قضية مقتل الصحافي ​جمال خاشقجي​، قائلة: "خلال التحقيق زرت ​تركيا​ وقمت بزيارة ​واشنطن​ وكندا والتقيت زملاء لخاشقجي"، مشيرةً إلى أن "التسجيلات حول مقتل خاشقجي قدمتها لي ​السلطات التركية​ التي وبحسب علمي الوحيدة التي تملكها".

وأشا...

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