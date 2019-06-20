بالفيديو.. مساعد مدرب القوة الجوية يثير غضب جمهور النوارس

2019/06/20 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اثار مساعد مدرب فريق الكرة بنادي القوة الجوية، علي جبار، استياء جمهور الزوراء، بعد ظهوره في مقطع اعتبره جمهور النوارس اساءة بحقه.وظهر جبار في مقطع فيديو، بعد نهاية مباراة الصقور امام الكرخ، امس الاربعاء، قائلاً: “سنفوز على الزوراء وندوسه”، ليثير غضب جمهور النوارس، الذين تداولوا المقطع عبر “فيسبوك”.video_2019-06-20_13-59-24 يذكر أن الفريقين سيتواجهان […]

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