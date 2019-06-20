2019/06/20 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلنت وكالة “أنباء فارس” أن قوات الدفاع الجوي الإيرانية، أسقطت فجر اليوم الخميس طائرة تجسس أميركية مسيرة بنيران منظومة “خرداد” الصاروخية.وأضافت أن الطائرة الأمريكية أسقطت قبالة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان جنوب إيران، بعد اختراقها الأجواء الإيرانية.وتروج طهران لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخية “خرداد 3” على أنها ذات قدرة تحرك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن نوع الصاروخ الايراني الذي اسقط الطائرة الامريكية المسيرة المركز الخبري الوطني.

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