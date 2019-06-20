2019/06/20 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير عام تربية واسط منعم صادق عابدي :” ان المدارس العراقية غير جاذبة بل طاردة للطلاب ، ونحن نحتاج إلى بناء العقول قبل بناء المدارس “.وقال عابدي ان :” مدارسنا اصبحت طاردة مع الاسف بسبب الابنية المدرسية والمناهج ووسائل التعليم، وقد طلبنا من وزارة التربية التقليل من ظاهرة تغيير المناهج المستمر والتعويض عنها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير عام تربية واسط : المدارس العراقية غير جاذبة .. بل طاردة للطلاب) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير عام تربية واسط : المدارس العراقية غير جاذبة .. بل طاردة للطلاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).