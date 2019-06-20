الحداد يلتقي في طهران ابناء الجالية والطلبة العراقيين الدارسين هناك

2019/06/20 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وفد مجلس النواب برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس بشير الحداد ، في ختام زيارته الى الجمهورية الاسلامية الايرانية ، بالجالية العراقية من شخصيات ومثقفين وأساتذة الجامعات، وعدد من الطلبة المقيمين والدارسين هناك.واستمع الحداد / حسب بيان برلماني/ الى حجم المعاناة والمشاكل التي تواجه المقيمين العراقيين على الأراضي الإيرانية.واكد مخاطبا الحضور، حرص الحكومة […]

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