2019/06/20 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبوري: فاسدون ارادوا الاستيلاء على ارضي بالدورة ولولا تدخل صالح لحصلت مصيبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/20 | 14:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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