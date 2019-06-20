التعليم العالي تصدر قرارات قبل تطبيق نظام المقررات للعام الدراسي المقبل

2019/06/20 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، اليوم الخميس، قرارات لمعالجة حالات الطلبة بشكل جذري قبل الشروع بتطبيق نظام المقررات للعام الدراسي المقبل.وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “السهيل أصدر قرارات لمعالجة حالات الطلبة بشكل جذري، قبل الشروع بتطبيق نظام المقررات للسنة الدراسية المقبلة 2019/2020”.

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