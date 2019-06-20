2019/06/20 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدمت هيئة الحشد الشعبي اللواء الثاني فرقة الإمام علي (ع) القتالية, بشكر المراسل الحربي لقناة النعيم الفضائية كاظم الملا لمشاركته الفاعلة في التغطية الإعلامية ولجهوده المبذولة في معارك التحرير.كما قدمت درع وفاء لكادر قناة النعيم الفضائية تثمينا لجهودهم المبذولة في دعم الحشد الشعبي, وخصوصا في فرقة الإمام علي (ع) القتالية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحشد الشعبي تكرم كادر قناة النعيم الفضائية النعيم نيوز.

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