البارزاني في بغداد لبحث هذه الملفات 

2019/06/20 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي، الخميس، عن ابرز الملفات التي سيبحثها رئيس منطقة كردستان نيجرفان البارزاني في بغداد....

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