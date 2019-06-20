هذا هو الملياردير الذي حصل على 135 مليون دولار من بيع لوحة “المسيح” لبن سلمان

2019/06/20 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

ذكرت صحيفة التايمز أن مليارديرا من تايوان حصل على 135 مليون دولار من مزاد لوحة سلفاتور موندي أو المسيح مخلص العالم والتي اشتراها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فيما وصفت بأنها أضخم عملية بيع للوحة من لوحات الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي، رغم ما يثار من جدل حول صحتها.



وكتب محرر شؤ...

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