2019/06/20 | 14:38

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نائب: العراق يخسر 12 ترليون دينار سنوياً بسبب جولات التراخيص

يتبع ......

بغداد اليوم - بغداد

أكد المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة صادق العطية، الخميس (20 حزيران 2019)، أن دول غرب ووسط اوروبا مقبلة على موجة حر قاتلة مشابهة لفصل الربيع في العراق.

وقال العطية في تصريح خاص لـ ( بغداد اليوم )، إن "العالم مقبل ع

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، 20 حزيران، 2019، رئيس اقليم كردستان نجيرفان بارزاني.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن، رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في قصر السلام ببغداد.

وأستقبل رئي

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، الخميس (20 حزيران 2019)، طبيعة وتفاصيل المحادثات التي دارت بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، خلال زيارة الأخير الى بغداد.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &quo

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