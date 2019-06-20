اللواء سلامي: ايران في اتم الجاهزية اذا ما وقعت اي حرب

2019/06/20 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد قوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، ان اسقاط طائرة التجسس الاميركية يحمل رسالة واضحة وقاطعة بأن المدافعين عن حدود ايران جاهزون لصد

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