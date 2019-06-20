مفتشية الداخلية تكشف عن عدد من الضباط تستلم راتبا مزدوجا

2019/06/20 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الديوانية

كشفت لجنة تدقيقية في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، استلام 12 ضابطاً ومنتسباً منسوبين لمديرية شرطة الديوانية لرواتب مزدوجة من وزارة الداخلية

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