دراسة: الزبادي تحمي الرجال من خطر سرطان الأمعاء!

2019/06/20 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت دراسة جديدة أن تناول حصتين على الأقل من الزبادي (ما يعادل كوبين) في الأسبوع يمكن أن يساعد في حماية الرجال من الإصابة بسرطان الأمعاء.وقال باحثو كلية الطب في جامعة واشنطن بسانت لويس، ميسوري، إن الرجال الذين يتناولون ما لا يقل عن حصتين من الزبادي، شهدوا انخفاض خطر النمو الخلوي أو ما […]

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