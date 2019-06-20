إيران تدين انتهاك مجالها الجوي وتحذر من الاستفزاز

2019/06/20 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت وزارة الخارجية الإيرانية، ما وصفته بأنه “انتهاك للمجال الجوي الإيراني” من قبل طائرة أمريكية مسيرة من دون طيار، محذرة من عواقب مثل هذه الإجراءات “الاستفزازية”.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الخميس، إن “أي انتهاكات من هذا القبيل لحدود إيران مدانة بشدة.ونحذر من عواقب مثل هذه الإجراءات غير القانونية والمستفزة”.وأعلن …

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