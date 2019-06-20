لوك أويل الروسية: مصير اتفاق النفط العالمي غير واضح

2019/06/20 | 14:44

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل الروسية المنتجة للنفط يوم الخميس إن مصير اتفاق الإنتاج العالمي المُبرم بين أوبك وحلفائها لا يزال غير واضح، وحتى الشركات الروسية ليس لديها موقف موحد تجاهه.

جاءت تصريحات الرئيس التنفيذي وحيد علي كبيروف خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة لوك أويل في موسكو.

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