محافظ البنك المركزي: فخورون بكتاب سمير النصيري ونشكر رابطة المصارف على دعمه

2019/06/20 | 14:44

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الاقتصاد نيوز - بغداد

اثنى محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، على محتوى الكتاب الاخير للخبير المصرفي سمير النصيري الذي حمل عنوان "ضوء في آخر النفق"، فيما قدم شكره لرابطة المصارف الخاصة العراقية على دعم مثل هكذا جهود تصب في مصلحة الاقتصاد المحلي.





وقال العلاق في كلمة له خلال احتفالية توقيع كتاب النصيري التي اقيمت في مقر رابطة المصارف الخاصة العراقية ببغداد، "استطيع القول ان مؤلف هذا الكتاب هو الضوء في اول النفق، وينطلق ذلك من خلال متابعتي الشخصية للنتاج الفكري الذي يزخر به كاتب الكتاب ودوره المستمر في التصويب والمتابعة وبيان الرأي في مجالات واماكن متعددة"، مبينا انها "تتميز بطابع خاص، اذ ان النظرة للكاتب نظرة كلية وليست جزئية".

واضاف العلاق، أن "سمير النصيري كتب الكتاب بعين مفتوحة على واقع الاقتصاد العراقي ككل، وهذا الموضوع مهم جدا لان القطاع المصرفي وكل السياسات التي ترتبط بهذا القطاع بلا شك هي جزء من منظومة كبيرة تؤثر بعضها على بعض"، لافتا الى ان "النصيري عندما يكتب فانه يتكلم عن الواقع بكل ابعاده، وتأثيراته المختلفة على هذا القطاع، سواء كان متأثرا بما يدور حوله او مؤثرا بما يحيط به".

وتابع العلاق، "لدينا في البنك المركزي الكثير من المؤشرات والوقائع التي تثبت هذه الحقيقة، ما لم تكن هناك نظرة كلية لواقعنا من الصعب ان نحدث تغييرات جوهرية وهيكلية مهمة، فعلى سبيل المثال البنك المركزي في غياب البرامج التحفيزية للقطاع الحقيقي الصناعي والزراعي، بادر بملء هذا الفراغ من خلال مبادرات الاقراض التي خصص لها مبالغ كبيرة، لكن في الحقيقية نسبة التنفيذ في هذه المبادرات ماتزال متواضعة، رغم ان الجميع يتحدث عن ضرورة وحاجة البلد الى تحفيز القطاعات الحقيقية وتوفير فرص الاستثمار الكبيرة في هذا المجال".

وبين العلاق، "عندما نتحدث اليوم عن القطاع المصرفي، كما يتحدث الكتاب، وينظر الى كل الامور الواقعة والمتعلقة بالجوانب الاقتصادية وينظر لها من هذا المنظار، فعلى سبيل المثال قضية بيع الدولار من قبل البنك المركزي، فقلت لماذا نتحدث جميعا عن جانب واحد وهو جانب العرض، ولماذا لا نتكلم عن الجانب الاخر المتمثل بالطلب على الدولار"، مبينا انه "عندما نتكلم على الطلب على الدولار عندها سنصحح اختلالات هيكلية كبيرة موجودة في واقعنا الاقتصادي، لكن عندما نضغط على العرض الذي يقوم به المركزي سنخلق اختلالات كبيرة في الاقتصاد العراقي، واذا يحجم البنك فأنه سيؤثر على جميع الانشطة الاقتصادية والاستقرار النقدي وسعر الصرف وهكذا".

وتساءل محافظ البنك المركزي "لماذا يحاسب من يستجيب للطلب، من دون محاسبة وتحليل الجانب الاخر المتمثل بالطلب، وكيفية حدوثه الذي يرجع الى وجود نقص كبير في القطاعات الحقيقية وعدم قدرتها على اشباع حاجة الطلب الداخلي من الزراعة والصناعة بالاضافة الى جوانب اخرى مثل الصحة والدراسة وغيرها"، مستدركا "وعندما قرأت كتاب النصيري من الغلاف للغلاف وجدته يتحدث عن هذه الامور، ونحن فخورون بما يقدمه من عطاء، ونشكر رابطة المصارف الخاصة العراقية على خلقها مثل هذه الظروف والاجواء ودعم لمثل هذه التوجهات".





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