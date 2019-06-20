التعليم تصدر ضوابط التعيين على الدرجات الوظيفية الشاغرة

2019/06/20 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط التعيين على الدرجات الوظيفية الشاغرة الناتجة عن حركة الملاك لعدد من الجامعات للعام 2019.

وقال مدير عام الدائرة القانوية والادارية ضمير حسين المعموري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على اعلان الدرجات الشاغرة في عدد من التشكيلات الجامعية”.





وأضاف، ان “الاعلان عن هذه الدرجات سيكون عبر الموقع الالكتروني للجامعة من قبل لجنة التعيينات المشكلة لهذا الغرض واستنادا الى تعليمات تنفيذ الموازنة لسنة 2019 وما ورد بالتعليمات رقم (4) الواردة بالقرار (226) لسنة 2018 والتعليمات رقم(8) اللاحقة بالقرار رقم(375) لسنة 2018 وآخرها التعليمات رقم(10) لسنة 2018 الواردة بالقرار رقم(403) لسنة 2018 على أن تراعى النسب المنصوص عليها في القوانين والتعليمات والضوابط”.





وذكر البيان، ان “التعيين سيكون على الدرجات الوظيفية الشاغرة الناتجة عن حركة الملاك ضمن التشكيل التي نتجت عنه الدرجة في القضاء أو الناحية استناداً إلى تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء على ان يؤخذ بنظر الاعتبار درجات إعادة التعيين من ضمنها”.





وتابع، ان “التشكيلات التي تتوفر لديها درجات وظيفية هي جامعة بغداد، والجامعة التقنية الوسطى، والجامعة التقنية الجنوبية، وجامعة الفلوجة، وجامعة الموصل، وجامعة تكريت، وجامعة البصرة للنفط والغاز، وجامعة جابر بن حيان الطبية، وجامعة النهرين، وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية، وجامعة واسط،وجامعة بابل، وجامعة كربلاء، والجامعة المستنصرية، والجامعة التقنية الشمالية، وجامعة الفرات الأوسط التقنية، وجامعة نينوى، وجامعة البصرة، والجامعة العراقية، وجامعة الكرخ للعلوم، والجامعة التكنولوجية، وجامعة سومر، وجامعة المثنى، وجامعة القادسية، وجامعة الكوفة، وجامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمجلس العراقي للاختصاصات الطبية، ومركز البحوث النفسية، و مركز بحوث السرطان والوراثة الطبية، والهيئة العراقية للحاسبات”.

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