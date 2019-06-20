البنك المركزي يطلق المنصة الإلكترونية للتداولات المالية بين المصارف

2019/06/20 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، مباشرته باطلاق المنصة الإلكترونية للتداولات المالية بين المصارف في العراق.

وقال البنك في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “باشر باجراءاتِ إطلاقِ المنصَّةِ الإلكترونية للتداولات المالية بين المصارفِ العاملةِ في العراق( Interbank Market (FX, Money Market”.





وأوضح، ان “المنصة تؤسس إلى سوقٍ ماليةٍ إلكترونيةٍ منظَّمةٍ تفتح وتسهّل الطريق أمامَ الاستثمارِ الأجنبي في العراق”.

وتابع البيان، ان “المنصَّةُ تهدف إلى زيادةِ التعاونِ بينَ المصارفِ وزيادةِ قدرتها على تنويعِ الخدماتِ الماليةِ لعملائها واستقطابِ العملياتِ التجاريةِ والماليةِ المتوافرةِ في السوق”.

وذكر انه “في إطارِ هذهِ الإجراءات قامَ البنك ُالمركزيُ برعايةِ ورشةِ عملٍ فنيةِ بين إحدى الشركات العالميةِ الرائدةِ في مجالات الحلولِ الماليةِ وبين عددٍ من المصارف ِالعاملةِ في العراق بمساندةِ رابطةِ المصارفِ العراقيةِ الخاصة”.

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