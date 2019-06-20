من علامات الساعة المؤتمن خائن!منتسبوا وزارة الداخلية يسرقون رواتب المعوزين في محافظة القادسية

2019/06/20 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية استلام 12 ضابطاً ومنتسباً منسوبين لمديرية شرطة الديوانية لرواتب مزدوجة من وزارة الداخلية وهيأة التقاعد خلافا للضوابط والتعليمات بلغ مجموعها أكثر من 760 مليون دينار.ووجه المفتش العام جمال الأسدي مكاتبه في بغداد والمحافظات ولجانه التدقيقية بمطابقة وجرد حسابات دوائر الوزارة والوقوف على مدى مطابقتها لمعايير...

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