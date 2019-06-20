2019/06/20 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل قرارات لمعالجة حالات الطلبة بشكل جذري قبل الشروع بتطبيق نظام المقررات للسنة الدراسية المقبلة 2019/2020.وتضمنت القرارات التي أصدرها وزير التعليم العالي اعتماد المعالجات التالية: اولاً : لمجالس الكليات منح الطلبة (5) خمس درجات كحد اعلى بشكل مطلق توزع على مواد الدورين الأول والثاني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارات لمعالجة حالات الطلبة الراسبين في الجامعات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرارات لمعالجة حالات الطلبة الراسبين في الجامعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).