2019/06/20 | 14:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر امني، الخميس، بمصرع مدني دهسا اثناء عبوره طريق بغداد - ديالى شمالي بعقوبة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع مدني دهسا اثناء عبوره طريق بغداد - ديالى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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