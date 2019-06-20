مصرع مدني دهسا اثناء عبوره طريق بغداد - ديالى

2019/06/20 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، بمصرع مدني دهسا اثناء عبوره طريق بغداد - ديالى شمالي بعقوبة.

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