2019/06/20 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: 12 ترليون دينار يخسرها العراق سنوياً بسبب جولات التراخيص

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