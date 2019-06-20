2019/06/20 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الوكيل الإداري لوزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، الخميس، الخطة الزراعية للموسم الحالي شهدت توسعا كبيرا عن الموسم الماضي حيث بلغت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: خطة الموسم الحالي شهدت توسعا كبيرا عن المواسم الماضية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: خطة الموسم الحالي شهدت توسعا كبيرا عن المواسم الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).