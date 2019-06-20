2019/06/20 | 14:55

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طهران : نحذر من أي اعتداء وانتهاك للاجواء الايرانية

حذر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي من أي اعتداء

وانتهاك للاجواء الايرانية محملاً المعتدين التبعات الكاملة

لاعتدائهم .

وندد موسوي في تصريح له بشدة باعتداء طائرة التجسس الأميركية على

الأجواء الايرانية ، موضحاً أن ايران تدين بشدة هذا العمل المعادي

والاستفزازي وتحذر على نحو قاطع من دخول غير شرعي ومعادٍ لاي شيء او

جسم طائر لاجواء البلاد.

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